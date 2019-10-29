المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يلتقي أعضاء اللجنة الدستورية

التقى جير بيدرسن ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، في جنيف، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة الدستورية السورية المكونة من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني ، وذلك قبل يوم واحد من الانطلاق الفعلي لأعمال اللجنة غدا الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف.

ومن المقرر أن يلتقي بيدرسن في وقت لاحق مساء اليوم ، وزراء خارجية الدول الثلاث ضامني "اتفاق آستانا " وهي: روسيا وتركيا وإيران ، لبحث الشأن السوري وتطوراته وعمل اللجنة.

جدير بالذكر أن وزراء خارجية الدول الثلاث " ضامني آستانا " الروسي سيرجى لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، والتركي مولود أوجلو سيعقدون مؤتمرا صحفيا - عقب الاجتماع مع المبعوث الأممي مساء اليوم.