مصرع 11 شخصا وفقدان 50 آخرين في انهيار أرضي غرب الكاميرون

لقى 11 شخصا مصرعهم، وفقد خمسون آخرون، جراء حدوث انهيار أرضي ناجم عن سوء الأحوال الجوية في غرب الكاميرون.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، أن الانهيار الأرضي وقع في مدينة "بافوسام" غرب البلاد ، إثر هطول أمطار غزيرة ضربت المدينة قبل يومين.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت يوم الثلاثاء الماضي على مقاطعات : "مايو" و"داناي" و"لوغون" و"شاري" أقصى شمال الكاميرون ، أسفرت عن مصرع خمسة أشخاص فيما ترك خمسون ألف مواطن ديارهم.

يذكر أن وزير الإدارة المحلية الكاميروني بول اتانجا ، قد حذر من أن الأوضاع مازالت تهدد بالخطر مع ارتفاع منسوب المياه في نهر "اللوجون"، حيث أدت الأمطار إلى خسائر مادية جسيمة في الزراعة والطرق والمنازل ، فيما يتوقع ازدياد عدد الوفيات.