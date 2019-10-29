وزير الخارجية العراقي يشيد بما قدّمته هولندا من دعم لبلاده في مواجهة داعش

أشاد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بما قدّمه الجانب الهولنديّ من دعم للعراق في مُواجَهة عصابات داعش الإرهابيّة في إطار التحالف الدولي .

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن ذلك جاء خلال لقائه نظيره الهولندي ستيف بلوك مشيرة إلى أن الجانبين بحثا آفاق الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، والدفع باتجاه توسيع التعاون الثنائيِّ خدمة لمصالح الشعبين وعدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى باهتمام البلدين.

وأطلع الحكيم نظيره الهولندي , على مُستجدّات الأوضاع في العراق، وجُهُود الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكوميّ، ‏ومنها تحقيق مطالب الشباب، والتأكيد على أنّ عمليّة الإصلاح التي ‏انتهجها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ماضية بشكل فعّال، وستحقق الأهداف المرجوّة منها بتعاون الجميع .

واشاد الحكيم , بما قدّمه الجانب الهولنديّ من دعم للعراق في مُواجَهة عصابات داعش الإرهابيّة في إطار التحالف الدوليّ، مُؤكّداً أهمّية استمرار تدريب القوات العسكريّة العراقـيّة.