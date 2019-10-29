طائرة عسكرية صينية تدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية بعد إرسال إخطار مسبق لأول مرة

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة عسكرية صينية دخلت اليوم منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية بعد إرسال إخطار مسبق لأول مرة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسئول عسكري قوله "إن الطائرة التي يعتقد بأنها طائرة نقل من طراز "Y-9"، أرسلت إشعارات مسبقة قبل دخول منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية مرتين فوق المياه بالقرب من جزيرة جيجو، وبقيت في المنطقة لمدة 77 دقيقة".

وأضاف "عند اكتشاف طائرة مجهولة الهوية تقترب من منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية، نشرت القوات الجوية طائرات وعلمت أنها صينية، وعندما حاولنا بعد ذلك التواصل مع الجانب الصيني عبر خطنا الساخن العسكري، أخبرتنا الصين بمعلومات رحلة الطيران، بما في ذلك طريقها وأغراضها".

وأشار إلى أن الطائرات العسكرية الصينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية أكثر من 25 مرة حتى الآن في هذا العام، لكن هذه هي المرة الأولى التي تخبر فيها الصين بهذه المعلومات قبل دخول المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت كثف فيه الجانبان جهودهما لإصلاح العلاقات الدفاعية وسط توترات بسبب قرار سول نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم والمعروف باسم "ثاد".. وفي الأسبوع الماضي، عقدت سول وبكين حوارهما الاستراتيجي على مستوى نواب الوزراء لأول مرة منذ خمس سنوات واتفقتا على إقامة المزيد من الخطوط الساخنة بين قواتهما الجوية والبحرية.