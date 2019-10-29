تقارير لبنانية: خطاب مرتقب للحريري اليوم وترجيحات بتقديمه استقالته

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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه يجري التحضير لكلمة سيلقيها رئيس الحكومة سعد الحريري في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وذكرت التقارير، أن هناك ترجيحات بأن يعلن الحريري استقالته، دون أن تكون هناك معلومات عن الخطوات التالية.

وتتواصل في لبنان اليوم الثلاثاء احتجاجات رافضة للنخبة السياسية في مجملها، وذلك بعدما رفض المحتجون حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة صادقت عليها الحكومة مؤخرا.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت نهاية الأسبوع قبل الماضي عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتسآب"، وسرعان ما اتسعت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

واستمرت المظاهرات لاحقا رغم التراجع عن فرض هذه الضريبة.



