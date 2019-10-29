قال المتحدث باسم مجلس النواب العراقي، شاكر حامد، إن البرلمان في جلسته المنعقدة أمس الاثنين، استكمل إجراءات استجواب ثلاثة وزراء بمجلس النواب، بتهم الفساد وهدر المال العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء أمس الاثنين، أن السلطة القضائية قامت باستدعاء وزيرين ومحافظين من الحكومة السابقة للتحقيق معهم، وأصدرت قرارًا بإحالة 1000 موظف بتهم إهدار المال العام.

وأوضح أن الملفات تساعد على طمأنة المتظاهرين بوجود إجراءات حاسمة، وأن تعرض المتظاهرين للعنف أمر معيب ومؤسف، لافتًا إلى وصف رئيس مجلس النواب الأمر بأنه وصمة عار في تاريخ العراق.

ويشهد العراق تظاهرات واسعة بالبلاد تنديدًا بالفساد وارتفاع معدلات البطالة وتدهور وضع البنية التحتية.

وعقد البرلمان العراقي -أمس الاثنين- جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين والإصلاحات الحكومية.