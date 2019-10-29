نتنياهو يتهم إيران بالسعي لمهاجمة إسرائيل من اليمن

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران يوم الاثنين بالبحث عن سُبل لشن هجوم بصواريخ دقيقة التوجيه على إسرائيل من اليمن، في إشارة إلى أن البلد العربي الذي يمزقه الحرب قد يتعرض لهجوم إسرائيلي وقائي.

وجاءت مزاعم نتنياهو، التي خلت من تفاصيل، لدى استضافته لوفد أمريكي رفيع وبعد أيام من تحذيرات صريحة بشكل غير معتاد في إسرائيل من أن حربا قد تندلع مع إيران أو حلفائها على أكثر من جبهة.

ولم ترد إيران ولا حركة الحوثي المتحالفة معها في اليمن على الادعاء الإسرائيلي حتى الآن. ويستخدم الحوثيون صواريخ وطائرات مُسيّرة في حربهم ضد تحالف عسكري بقيادة السعودية لكن لا توجد ما يؤكد امتلاكهم أسلحة قادرة على قطع مسافة ألفي كيلو متر إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو في كلمة بالقدس ”إيران ترغب في تطوير صواريخ دقيقة التوجيه يمكنها ضرب أي هدف في إسرائيل ضمن حدود خمسة إلى عشرة أمتار“.



وأضاف ”إيران تأمل في استخدام كل من إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن كقواعد لمهاجمة إسرائيل بقذائف وصواريخ دقيقة التوجيه. إنه خطر. خطر هائل“.

وفي وقت سابق خلال حديثه للصحفيين قبل اجتماعه بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، أكد نتنياهو شكوك إسرائيل وواشنطن بأن إيران تحاول تحديث ترسانة الصواريخ الخاصة بحزب الله اللبناني بأنظمة دقيقة التوجيه.

وقال نتنياهو، الذي حث إدارة ترامب على فرض عقوبات على الإيرانيين بسبب برنامجهم النووي وأنشطتهم الإقليمية، ”إنهم يسعون أيضا لتطوير ذلك وشرعوا بالفعل في ذلك في اليمن بهدف الوصول إلى إسرائيل من هناك أيضا“.