الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 53 مليون يورو إلى زيمبابوي

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، أنه سوف يقدم مساعدات إضافية بقيمة 53 مليون يورو إلى شعب زيمبابوي لاستخدامها في مجالي الصحة والبناء.

وقال نيفين ميميكا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التعاون الدولي والتنمية في بيان إن المساعدات الاضافية ترفع حجم مساعدات التنمية من الكتلة الأوروبية إلى زيمبابوي إلى 287 مليون يورو خلال الفترة من 2014 حتى 2020.

ويأتي هذا التصريح بعد أيام فقط من إعلان يوم الجمعة الماضية عطلة رسمية في زيمبابوي ضد العقوبات، وطالبت هراري برفع العقوبات المفروضة عليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفرضت الدول الغربية عقوبات على زيمبابوي بسبب انتهاكات حقوق الانسان في عهد الرئيس السابق روبرت موجابي الذي توفي في سبتمبر الماضي.

ويعتقد كثير من شعب زيمبابوي أن العقوبات، التي تستهدف شخصيات وشركات بعينها، تضيف إلى المشكلات الاقتصادية في البلاد.