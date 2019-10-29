 عاجل.. الرئاسة التونسية: إقالة وزيري الدفاع والخارجية - بوابة الشروق
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عاجل.. الرئاسة التونسية: إقالة وزيري الدفاع والخارجية

قيس سعيد
قيس سعيد
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 3:24 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 3:24 م

أعلنت مؤسسة الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، إقالة وزيري الدفاع والخارجية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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