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أعلنت مؤسسة الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، إقالة وزيري الدفاع والخارجية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.