حرائق الغابات في كاليفورنيا تجبر الآلاف على مغادرة منازلهم ليلا

قال مسؤولون أمريكيون، أمس الاثنين، إن حريقا هائلا في جنوب ولاية كاليفورنيا تسبب في إجلاء جماعي للسكان بالقرب من مدينة لوس أنجليس بينما تضاعفت قوة حريق آخر في شمال كاليفورنيا.

وأضاف المسؤولون أن نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس كان من بين السكان الذين تم إجلاؤهم بعد اندلاع حريق ينتشر بسرعة في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وقال جيمس، الذي يلعب في فريق لوس أنجلوس ليكرز، إنه وعائلته واجهوا صعوبة في إيجاد مكان للإقامة.

وأضاف جيمس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وأخيرا وجدت مكانا لاستيعابنا! رجل الليل المجنون!"

وتابع نجم كرة السلة الأمريكي قائلا إنه صلى من أجل جميع الأسر المتضررة وأرسل أطيب تمنياته لرجال الإطفاء.

من جانبه، حذر عمدة لوس أنجليس إريك جارسيتي المواطنين من محاولة البقاء في منازلهم أو إطفاء الحرائق بخراطيم مياه الحديقة.

وقال جارسيتي "لقد رأينا حرائق ومآسي يعتقد الناس أن بإمكانهم البقاء فيها". "لا تفعل ذلك."

وأضاف جارسيتي قائلا إن الحريق الذي ينتشر بسرعة دمر ثمانية منازل وألحق أضرارا بخمسة منازل أخرى، مشيرا إلى أنه يجري إخلاء منطقة بها نحو 10000 مسكن.