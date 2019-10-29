اجتمع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد الأزمة التي نشبت بين النادي الأبيض والنقابة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكان "رشوان"، أعلن السبت الماضي في بيان رسمي إدانته للتراشقات الإعلامية التي طالت بعض الصحفيين، مطالبا بـ8 إجراءات ضد رئيس الزمالك.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، انتهاء الأزمة مع الصحفيين، قائلًا: "كان هناك خلافات مع نقابة الصحفيين خلال الساعات الماضية، لكن الوحيد الذي سمحت له بالجلوس على مكتبي هو ضياء رشوان قبل خوضه للانتخابات".

وأضاف: "أؤكد أنني لن أمنع أي صحفي من دخول نادي الزمالك، وما أزعجني هو أن مجلس النقابلة هدد في بيانه أنه سيعقد اجتماعا طارئا داخل مقر نادي الزمالك".

وأوضح: "هذا ناديهم وأي موظف في النادي، بدايًة من مدير النادي لأصغر موظف منع أحد الصحفيين من الدخول سيتم محاسبته، وزير الشباب يعلم أنني لم أمنع أحد".

وأضاف: "في لحظة الانفعال سواء من عندي أو عندهم يكون هناك بيان فأنفعل بالرد، كل التقدير والأحترام لنقابة الصحفيين".

وأردف: "هذه -زوبعة في فنجان- لا يوجد صحفي ممنوع دخوله للنادي، سأحقق في أي شكوى إذا تم منعهم، اي صحفي يشرفني وانا سأحاسب المسئول، أدعوهم وهو مجلسه في الظروف الطبيعية، أهلا بهم في بيتي".

واختتم: "سنكمل العلاقة التي بيننا، أهلًا بالصحفيين في أي وقت، وسيحصلوا على 250 عضوية جديدة هذه أقل هدية أقدمها بنفس الشروط القديمة".