مدرب ليفربول يكشف آخر تطورات إصابة صلاح

كشف الهولندي بيبين ليندرز، المدرب المساعد للألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن أخر تطورات إصابة محمد صلاح، هداف الفريق، بعدما اشتكى مرة أخرى من تجدد آلام الكاحل في أعقاب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي بالجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد اشتكى من تجدد آلام الكاحل خلال مباراة توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري، وهو ما دفع المدرب الألماني إلى تغييره في الوقت الأخير من المباراة.

وقال ليندرز: «صلاح بحالة جيدة، قرب نهاية المباراة، يكون الأمر أكثر إزعاجًا لأن الكاحل يصبح أكثر تعبًا ويشعر به أكثر قليلاً وكان علينا استبداله، لكنه بخير، إنه جيد».

وأضاف المدرب الهولندي عن الإصابات الأخرى بالفريق: «لن يعود شاكيري إلا بعد التوقف الدولي، نريد أن نمنحه الوقت، إصابة في ربلة الساق تكون دائمًا الخطورة أكبر، خاصة مع التعجل في العودة للمشاركة».

وتابع: «لا تزال ركبة جويل مزعجة، نحتاج إلى إعطائه الوقت الكافي للتعافي، لا أعرف الوقت الذي سيحتاج إليه بالضبط ولكنه سيحتاج حقًا إلى وقت للشفاء»

وأتم: «جميع الآخرين لائقون ومتعطشون للعب والمشاركة في المباريات».

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال مساء غدٍ، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.