وزير المالية السعودي يكشف عن نمو الناتج المحلي غير النفطي

كشف وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان اليوم الثلاثاء عن نمو الناتج المحلي غير النفطي في بلاده خلال العام الحالي الذي وصل إلى 3. 18 %.

ونقلت وكالة الانباء السعودية ( واس) اليوم عن الجدعان قوله خلال افتتاحه أعمال الحوار المالي السعودي السويسري في الرياض بحضور الرئيس السويسري أولي ماورر، إن السعودية نجحت في تطوير قطاع مالي قوي، وأن القطاع المالي في بلاده يعد الأكبر بعد القطاع النفطي.

وأشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 4. 17 % في عام 2018 إلى 3. 18 % في الربع الثاني من العام الجاري .

ولفت إلى التطورات التي شهدتها إدارة الدين العام في بلاده، حيث أصبح الدين العام جزءاً من السوق المالية السعودية، إضافة إلى تخفيض القيمة الاسمية إلى 1000 ريال سعودي للسماح بالوصول إلى المستثمرين الأفراد.

وأكد الجدعان أن سويسرا تتمتع بقطاع مصرفي قوي ومتطور للغاية، وتقوم ببناء قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech).

من جانبه، أوضح الرئيس السويسري أهمية وضع خطط لتحقيق التعاون بين البلدين وتطوير القطاع المالي إلى جانب تبادل الخبرات.