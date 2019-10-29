آمال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني ترفع أسهم أوروبا لذروة 21 شهرا

لامست الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2018 يوم الاثنين، مدعومة بصناع السيارات وشركات التعدين بفعل آمال اقتراب الولايات المتحدة والصين من اتفاق تجارة، في حين كبح المكاسب تراجع في البنوك بقيادة اتش.اس.بي.سي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع إلى توقيع جزء كبير من اتفاق تجارة مع الصين قبل الموعد المقرر لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل بشأن التوقيت. ساعد هذا المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا.

وعلى صعيد المؤشرات الأوروبية الرئيسية، ارتفع المؤشر داكس الغني بأسهم المصدرين في فرانكفورت 0.4 بالمئة، في حين زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة.

وقفز مؤشر قطاع السيارات 1.8 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته في نحو ستة أشهر، في حين ارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.5 بالمئة.



وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق لبريطانيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في أواندا، ”في حالة الاتفاق على المرحلة 1 (من اتفاق التجارة الأمريكي الصيني)، فهي خطوة هائلة إلى الأمام - تلك إشارة قوية وحقيقية إلى المستثمرين بأن تقدما يتحقق.“

لكن سهم اتش.اس.بي.سي، أكبر بنوك أوروبا، هبط 3.7 بالمئة، بعد أن خفض البنك هدفه لأرباح 2020، وقال إنه سيباشر إعادة هيكلة باهظة التكلفة على خلفية مناخ أعمال قاتم في أوروبا والولايات المتحدة.

دفعت أسهم اتش.اس.بي.سي مؤشر قطاع البنوك للانخفاض 0.4 بالمئة وأبقت مؤشر الأسهم القيادية في أوروبا داخل النطاق الأحمر.