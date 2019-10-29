ضبط 261 قضية ابتزاز مادي ، ونصب على المواطنين عبر الإنترنت

تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من ضبط 261 قضية "ابتزاز مادي " و"نصب على المواطنين " عبر شبكة الإنترنت.

كانت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - على مدار أسبوعين - قد نجحت في ضبط 261 قضية : ابتزاز وتهديد ، وسب وقذف وتشهير، وتزوير، وانتحال صفة ، ونصب إلكتروني ، وترويج لبيع أدوية مستوردة وآثار عبر شبكة الإنترنت، بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالي237 صفحة بمواقع التواصل الإجتماعي، وإجمالي 238 متهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء تلك الوقائع.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم "المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب، لحماية المواطنين.