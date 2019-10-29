 لوكهيد مارتن والبنتاجون تستعدان للإعلان عن عقد بقيمة 34 مليار دولار للمقاتلة «إف- 35» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لوكهيد مارتن والبنتاجون تستعدان للإعلان عن عقد بقيمة 34 مليار دولار للمقاتلة «إف- 35»

المقاتلة إف 35
المقاتلة إف 35
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 3:32 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 3:32 ص

تستعد شركة لوكهيد مارتن ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) للإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي للعقد الذي طال انتظاره للجيل الجديد من مقاتلات "اف- 35"، والذي سيكون الأكبر على الإطلاق، حسبما أفاد ثلاثة أشخاص مطلعين على الاتفاق.

وذكرت وكالة أنباء (بلومبرج) أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة صفقة شراء المقاتلات الشبح "اف- 35" للجيش الأمريكي والجيوش المتحالفة معه حوالي 34 مليار دولار لشراء 478 مقاتلة، وهو أكبر عقد لشراء الطائرات حتى الآن.

ومن المتوقع الاعلان عن الصفقة بعد إغلاق أسواق المال الأمريكية أمس الاثنين أو في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وقال كين بوسنريدي، المدير المالي لشركة لوكهيد مارتن ومقرها مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند، خلال إعلان عن إيرادات الشركة في 22 أكتوبر، إنه يتوقع الانتهاء من الاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبهذا الاتفاق يرتفع عدد المقاتلات المطلوبة من الشركة إلى 978 مقاتلة للقوات الأمريكية والقوات الحليفة من إجمالي 3100 مقاتلة على الأقل تعتزم الشركة إنتاجها.

وما زال أمام الشركة عدة شهور لإكمال اختباراتها القتالية القوية ضد التهديدات الروسية والصينية.


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