مجلس الأمن العراقي يشدد على اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ أرواح المواطنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شدد مجلس الأمن الوطني العراقي، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وأرواح المواطنين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

وقال المجلس - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء - إنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحرضين والمخربين الذين يعتدون على القوات الأمنية والمواطنين والممتلكات والمؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب".

وأشار إلى أنه تم بحث أداء القوات الأمنية العراقية، وواجباتها لتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف أنه "تمت مناقشة عملية قتل الإرهابي زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، وفقا للمعلومات التي حصل عليها جهاز المخابرات الوطني العراقي من خلال القبض على مقربين منه".

وأثنى المجلس على دور الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية في التوصل إلى المعلومات التي أدت إلى تصفيته".



