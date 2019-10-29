أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد رئيس قطار "الإسكندرية - الأقصر" رقم 934 الذي شهد وفاة شاب وإصابة آخر بعد قفزهما من القطار، وهي الواقعة المعروقة إعلاميًا بـ"ضحية تذكرة القطار"، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لارتكابه أفعالا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر، حسب بيان بالتحقيقات الرسمية.

وأكدت التحقيقات الرسمية أن المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه، وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعها من ذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح، ولذلك استوقهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة، ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القدمية بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، فقفز المجني عليه أحمد سمير وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة في جسده ولحقه من توفاه الله محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته، فأبلغ ركاب القطار النجدة بالواقعة.

وأضاف البيان أن النيابة بادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة وتبين أنها وقعت بمحطة مهجورة معتمة، وناظرت جثمان المتوفى إذ تبين انفصال رأسه عن جسده، وسألت المصاب أحمد سمير ومختصين وعاملين بهيئة السكة الحديد، وتوصلت إلى عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهادتهم، وممن نشروها على حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم الواقعة.

وتابع البيان أنه بسؤال عدد من الشهود بنيابة مركز طنطا، بينما أمر النائب العام بندب أعضاء بنيابة الأقصر لسؤال عددًا من شهود متواجدين بالمدينة، والانتقال إلى مطار الأقصر الدولي لسماع شهادة 3 آخرين قبل مغادرتهم البلاد.

وأكدت التحقيقات أن شهادات الشهود تواترت جميعها بين تخيير المتهم للمجني عليهما بين الدفع أو تحرير محضر او النزول من القطار، واختلفت تقديراتهم لسرعة سير القطار حال مروره بها.

وندبت النيابة العامة الأطباء بالطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفي وتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المصاب، كما ندبت خبراء متخصصين، لفحص الجهاز الألي لتحكم القطار، للوقوف على سرعته تحديدًا وقت الواقعة، تحقيقا لدفاع المتهم ووصولًا إلى الحقيقة.

ولازالت النيابة العامة تتلقى تقارير الفنية، ومستمرة في سؤال الشهود، واتخاذ إجراءات تحقيق لكشف تفاصيل الحقيقة، وستصدر بيانًا وافيًا عاجلًا لتلك الإجراءات، وبما يؤول اليها التصرف في القضية.

وحذرت النيابة العامة من الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تزيف الحقائق أو تصف الأمور بغير مسمياتها، وتؤكد أن بيانتها الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الرسمي الوحيد لحقيقة ما تتخذخ من إجراءات وما تباشره من اختصاصات.

وتهيب النيابة العامة بالقائمين على الوزارات الخدمية والمرافق العامة، بتوعية موظفيها والعاملين بها، وترسيخ أيمانهم بمقاصد الوظيفة العامة وغايتها لتحقيق المصلحة العامة، وأن أولى أوليات تلك المصلحة، هي الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته.