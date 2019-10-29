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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد قيام شاب في موسم الرياض، بإسقاط مهرج على الأرض.

ومن جهته، توعد رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشاب.