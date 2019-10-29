 بالفيديو.. شاب يسقط مهرجا أرضا في موسم الرياض - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شاب يسقط مهرجا أرضا في موسم الرياض

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 11:38 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 11:38 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد قيام شاب في موسم الرياض، بإسقاط مهرج على الأرض.

ومن جهته، توعد رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشاب.


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