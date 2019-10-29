رئيس مدينة شبين القناطر: انتظام حركة القطارات

أكد غريب أحمد، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر انتظام حركة القطارات على خط "المرج- شبين القناطر"، ولايوجد أي تعطيل للحركة أو القطارات والرحلات تتم بصورة منتظمة دون تعطيل، مؤكدا أن حادث سير قطار بدون سائق أمس عارض وفق التحقيقات الأولية.

وقال غريب إنه توجه بلجنة من الوحدة المحلية للتحقيق في واقعة انطلاق قطار المرج بالمحطة أمس دون سائق، حيث تبين أن الواقعة تمت في قطار "المرج- شبين القناطر"، والذي كانت محطته الأخيرة بشبين القناطر.

وأشار إلى أن العاملين بالمحطة استطاعوا السيطرة على الموقف في دقائق معدودة، حيث لم يتجاوز القطار مزلقان السكة الحديد المجاور للمحطة، وتم ربطه دون وقوع خسائر أو إصابات، مؤكدا أن هيئة السكة الحديد فتحت تحقيق في الواقعة.

وأعلن النائب محمود بدر، عضو البرلمان عن شبين القناطر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول واقعة غريبة، قائلا (في البلد عندي "شبين القناطر" قطار المرج اتحرك لوحده بدون سائق بعد ما وصل المحطة بدقائق، وطبعا الناس مكنتش لحقت تنزل، وحصل حالة ذعر كبيرة بين الناس، وبدأوا ينطوا من القطار بشكل عشوائي، وفي حالات إغماء ولولا ستر ربنا علينا كانت هتبقي كارثة أول ما الناس كلموني حاولت التواصل أكتر من مرة مع رئيس هيئة السكك الحديدية، وكنت كل اللي بطلبه تحقيق في الواقعة عشان نعرف سببها إيه، ونضمن عدم تكرارها، وللأسف مكانش في رد أرسلت له رسالة بالموضوع، فكان الرد برسالة منه "هنبقي نشوف الموضوع يا باشا"، ولا حياة لمن تنادي حتى هذه اللحظة").

وأشار بدر إلى أنه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب قائلا "لكن أنا حزين أن في ناس مستهترة بالشكل ده بتشتغل مع الفريق كامل الوزير المحترم".