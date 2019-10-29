سول: يجب حل قضايا السلامة أولا قبل السماح بالجولات السياحة إلى كوريا الشمالية

أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية -اليوم الثلاثاء- ضرورة حل قضايا السلامة للسياح أولا، قبل السماح بالجولات الفردية إلى جبل كومكانج في كوريا الشمالية، موضحة إنها ستناقش هذه المسألة مع الجانب الشمالي في حال إجراء محادثات على مستوى العمل.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر في الوزارة قوله للصحفيين إن الجولات الفردية إلى جبل كومكانج لن يتم السماح بها إلا بعد أن تتوصل الكوريتان إلى اتفاق حول سلامة السياح، موضحا أن الحلول الإبداعية قد تشمل مناقشة مع كوريا الشمالية حول تعزيز سلامة السياح الذين يذهبون بمفردهم إلى الجبل.

وقال المصدر : إن الحكومة الحالية - كما هو الحال في الحكومات السابقة - تسعى إلى البحث عن سبل ضمان سلامة المواطنين في الجولات إلى جبل كومكانج من خلال التشاور مع الشمال، ومن السابق لأوانه أن تنظر الحكومة في السماح بالجولات الفردية إلى جبل كومكانج، مضيفا أن الحكومة ستأخذ في عين الاعتبار الظروف المختلفة، والخصائص المكانية للجبل عند إيجاد الحلول الإبداعية لقضيته.

وسبق أن اقترحت الحكومة الكورية الجنوبية على الجانب الشمالي إجراء محادثات على مستوى العمل لمناقشة تلك القضية ، ولم ترد بيونج يانج حتى الآن على هذا الاقتراح.