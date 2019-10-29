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قدم مساء اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى استقالته وحكومته إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون بقصر بعبدا .

وجاء تقديم الاستقالة إثر إعلان رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى فى كلمة مقتضبة متلفزة إلى الشعب اللبنانى أنه سيضع استقالته وحكومته اليوم الثلاثاء أمام الرئيس اللبنانى ميشال عون .

وذكر سعد الحريرى فى كلمته أنه أراد أن يبلغ الشعب باستقالته قبل تقديمها للرئيس اللبنانى .

وقال " قدمت استقالتى استجابة لمطالب الشارع اللبنانى " .

وأوضح أنه وصل إلى طريق مسدود بشأن الأزمة اللبنانية الراهنة وأنه بذل كل الجهود الممكنة لإيجاد مخرج ولكنه لم ينجح فى ذلك ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد أكبر من بلاده .