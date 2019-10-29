تقرير: جاريث بيل يقترب من الدوري الإنجليزي

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ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني ربما بات قريبا من الانتقال لأحد الأندية الإنجليزية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن بيل شوهد مع وكيل أعماله جوناثان بارنيت في لندن اليوم الثلاثاء بعد حصوله على اذن من ريال مدريد للسفر.

وتوجه بيل إلى لندن مساء الاثنين والتقط موقع "ديبورتيس كواترو" صورة له رفقة وكيل أعماله، مما يزيد التكهنات بشأن قرب انتقاله إلى أحد الأندية الإنجليزية.

وكان بيل قد انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي في عام 2013 في صفقة قياسية عالمية حينها، بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني.