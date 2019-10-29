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رويترز: رئيس الوزراء اللبناني يتجه للاستقالة اليوم

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 1:22 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 1:22 م


ذكرت وكالة أنباء «رويترز»، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، يتجه لاستقالته من منصبه اليوم.

ويشهد لبنان منذ عدة أيام، مظاهرات حاشدة، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

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