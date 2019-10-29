عماد الدين حسين: الأخبار المفبركة تنتشر مؤخرا بصورة ممنهجة

علق الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، على نشر بعض التصريحات "المضروبة والمزيفة"، ونسبها كذبًا إلى "الشروق"، وآخرها المنسوبة إلى الإعلامي تامر أمين، قائلًا إنه تحقق بنفسه من كذب هذه التصريحات.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن مثل هذه الفبركات التي نسبت إلى "الشروق" باتت تنتشر بصورة ممنهجة ودؤوبة في الآونة الأخيرة.

وأشار في هذا السياق، إلى أن هذه الأخبار المزيفة، أصبحت تطال أسماء وشخصيات ومسؤولين كبار بطريقة فجة وسيئة للغاية تجعل الناس يتصورون أنها أخبار حقيقية.

ودعا رئيس تحرير جريدة "الشروق"، المواطنين إلى ضرورة التحقق من مثل هذه الأخبار عند التعرض لها، مؤكدًا أن الصحف والمواقع وبعض الإعلاميين يتعرضون لهذه الفبركات كما تتعرض لها الدولة.

وأكد أن "الشروق" قد تترك أخبارًا كثيرة، يمكن أن تحقق لها السبق الصحفي، حتى تجتهد وتتحرى الدقة اللازمة منها، تحقيقًا للمهنية.