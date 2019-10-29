 عماد الدين حسين: الأخبار المفبركة تنتشر مؤخرا بصورة ممنهجة - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 10:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

عماد الدين حسين: الأخبار المفبركة تنتشر مؤخرا بصورة ممنهجة

تصوير: لبنى طارق
تصوير: لبنى طارق
محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 10:28 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 10:28 م

علق الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، على نشر بعض التصريحات "المضروبة والمزيفة"، ونسبها كذبًا إلى "الشروق"، وآخرها المنسوبة إلى الإعلامي تامر أمين، قائلًا إنه تحقق بنفسه من كذب هذه التصريحات.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن مثل هذه الفبركات التي نسبت إلى "الشروق" باتت تنتشر بصورة ممنهجة ودؤوبة في الآونة الأخيرة.
وأشار في هذا السياق، إلى أن هذه الأخبار المزيفة، أصبحت تطال أسماء وشخصيات ومسؤولين كبار بطريقة فجة وسيئة للغاية تجعل الناس يتصورون أنها أخبار حقيقية.
ودعا رئيس تحرير جريدة "الشروق"، المواطنين إلى ضرورة التحقق من مثل هذه الأخبار عند التعرض لها، مؤكدًا أن الصحف والمواقع وبعض الإعلاميين يتعرضون لهذه الفبركات كما تتعرض لها الدولة.
وأكد أن "الشروق" قد تترك أخبارًا كثيرة، يمكن أن تحقق لها السبق الصحفي، حتى تجتهد وتتحرى الدقة اللازمة منها، تحقيقًا للمهنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك