عماد الدين حسين: فبركة الأخبار باسم «الشروق» هدفها ضمان انتشارها بين الناس

علق الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، على نشر بعض التصريحات "المضروبة والمزيفة"، ونسبها كذبًا إلى "الشروق"، قائلًا إن القائمين على هذه الفبركات يراهنون في المقام الأول على مصداقية الجريدة، سعيًا وراء انتشار الخبر المزيف بين الناس.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء: "هو يراهن على إن فيه صحيفة مهنية، وتمتلك مصداقية، وبالتالي عدد كبير هيصدق".

وتابع أن هناك مجموعة من هؤلاء قد تعمدت وأدمنت إطلاق هذه الفبركات والأخبار المضروبة خلال الفترة الأخيرة ووضع اسم "الشروق" عليها، لضمان انتشارها بين عدد أكبر بين المواطنين.

وذكر أن موقع "الشروق"، من أكثر المواقع التي تتعرض لفبركة الأخبار باسمها، مؤكدًا أن المدقق في هذه الأخبار المضروبة باسم "الشروق"، يمكنه اكتشاف زيفها عبر التحقق من "اللوجو المضروب" الذي يستخدمه المفبركون.

وكانت قد انتشرت تصريحات منسوبة كذبا للإعلامي تامر أمين عن واقعة قطار الإسكندرية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة آخر، وزعمت نشرها كذبا على موقع "الشروق" ولاقت تلك الفبركة انتشارا كبيرا، مما دفع أمين لتخصيص جزء من برنامجه الليلة لتفنيد تلك الأكاذيب والرد على من هاجموه بسبب تلك التصريحات المفبركة.