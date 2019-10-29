دار نشر: دونالد توسك يقرر نشر مذكراته

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أعلنت دار نشر بولندية أن رئيس المجلس الأوروبي المنتهية ولايته دونالد توسك، سيقوم بنشر مذكراته عن الفترة التي قضاها على رأس السياسة الأوروبية.

وقالت دار نشر "أجورا" لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن المذكرات التي تحمل اسم "بصراحة"، ستصدر بداية باللغة البولندية في 12 ديسمبر المقبل، ويمكن نشرها بلغات أخرى في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يبدأ السياسي البولندي /62 عاما/ سرده للاحداث التي جرت وراء الكواليس منذ توليه رئاسة المجلس الأوروبي في عام 2014.

ويتناول الكتاب الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس وبروكسل، وأزمة الهجرة التي هزت أوروبا في عام 2015، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومقتل باول أداموفيتش، عمدة مدينة جدانسك البولندية.

كما سيستعرض توسك اللقاءات التي عقدها مع قادة العالم، مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وكتبت دار النشر أن الكتاب سيقدم أيضا رؤية توسك لأوروبا.

يذكر أن توسك قام بتأليف كتب من قبل، تتضمن تاريخ مسقط رأسه جدانسك، ومجتمع الساسة الليبراليين بالمدينة.