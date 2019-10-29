رئيس سموحة: انتقال حسام حسن للأهلي أو الزمالك في يناير «مستحيل»

شدد فرج عامر رئيس نادي سموحة على رفضه التام لفكرة انتقال حسام حسن مهاجم الفريق إلى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك في يناير المقبل.

وقال "عامر"، في تصريحات تلفزيونية، عبر "القناة الأولى"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "انتقال حسام حسن لأي من الفريقين مستحيل لأكثر من سبب، أولهما الزمالك يتبقى له مكان واحد في القائمة والأهلي 3 أماكن، والناديان يسعيان لتدعيم مراكز أخرى".

وأضاف: "كما أن سموحة لا يضم بدائل كافية لحسام حسن، والجهاز الفني بقيادة التوأم بذلا جهدا كبيرا في تجهيز الفريق قبل بداية الموسم الجاري، لذا لن أسمح لنفسي بهدم الفريق".

وأوضح: "حسام حسن مهاجم مميز ولكنه شاب صغير وما تردد بشأن ترشيحه للأهلي والزمالك أثر على تركيزه بالسلب، إنه سيناريو يتكرر كل موسم".

وواصل: "أطالب اللاعب بالتركيز مع سموحة لنهاية الموسم، وحينها إذا وجدنا مصلحة لكل الأطراف لن نتأخر".

وألمح في ختام تصريحاته إلى أن هناك أندية قمة تتفاوض مع اثنين لاعبين بصفوف سموحة، لن يكشف عن أسمائهما.