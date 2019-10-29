تونس تعتزم اقتناء طائرات إيرباص للخطوط التونسية

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أعلن وزير النقل التونسي هشام بن أحمد اليوم الثلاثاء عن اقتناء خمس طائرات جديدة من طراز إيرباص 320 لدعم اسطول الناقلة الوطنية "شركة الخطوط التونسية".

وأفاد بن أحمد، في تصريحات للصحفيين اليوم ، بأن بداية استلام الطائرات الجديدة "ايرباص 320 نيو" سيكون بين شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

كما أعلن الوزير عن اقتناء خمس طائرات أخرى مستعملة وثلاث طائرات صغيرة للخطوط السريعة الداخلية.

وتعاني الشركة من ضغط كبير بسبب زيادة كبيرة في عدد العاملين منذ 2011 بجانب معضلة التأخير في رحلاتها.

كما يسود الخلاف بين الحكومة والنقابات حول خطط اصلاح المؤسسة التي تواجه صعوبات مالية من بينها تسريح عدد من العاملين .