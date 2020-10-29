 الأولمبية تكرم خالد شلبي أول مصري يعبر بحر المانش بذراع واحده - بوابة الشروق
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الأولمبية تكرم خالد شلبي أول مصري يعبر بحر المانش بذراع واحده

علي البحيري
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 1:33 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 1:33 م

قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بتكريم خالد شلبي السباح المصري الذي عبر المانش عام 1983 بيد واحده كأول سباح مصري يحقق هذا الانجاز من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

حضر التكريم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

خالد شلبي أول مصري من ذوي الهمم عبر بحر المناش وذلك عام 1983 وحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على تكريمه وإهدائٔه درع اللجنة الأولمبية المصرية على هذا الانجاز.

ووجه خالد شلبي الشكر لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على هذا التكريم وتذكر الإنجاز الذي حققه والذي يدخل ضمن أرقام الرياضة المصرية ، مؤكدا أن العزيمة والإصرار أساس أي نجاح خاصة في الرياضة.


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