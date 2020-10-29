تنزانيا: القبض على زعيم المعارضة في زنجبار

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ألقت السلطات التنزانية القبض على زعيم المعارضة في جزيرة زنجبار التي تتمتع بحكم شبه ذاتي اليوم الخميس، حسبما قال حزبه، بعدما دعا إلى مظاهرات ضد المخالفات المزعومة في الانتخابات.

يأتي القبض على سيف شريف حمد، مرشح المعارضة الرئيسي، وغيره من زعماء المعارضة بعد تصويت البلاد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية امس الأربعاء والتي وصفتها المعارضة في البر الرئيسي بالمعيبة.

ومازال فرز الأصوات جاريا فيما من المتوقع أن تصدر النتائج في الأيام القليلة المقبلة.

وقال حزب المعارضة "آكت وازاليندو" عبر تويتر: "رئيس حزبنا الوطني سيف شريف حمد، ونائب الرئيس جمعة دوني حاجي وعضو اللجنة المركزية إسماعيل جوسا وغيرهم من القادة اعتقلوا في منطقة ميتشنزاني في زنجبار".

وألقي القبض على حمد بعيد مؤتمر صحفي تعهد فيه بقيادة احتجاجات سلمية ضد مخالفات التصويت.

وقال أحد رجال الشرطة المحليين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه ليس على دراية بعملية القبض المزعومة.

وهذه هي المرة الثانية التي يُعتقل فيها حمد .