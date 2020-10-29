الرئيس الألماني يدين حادث نيس: نقف بقوة إلى جانب فرنسا

أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، تضامن بلاده مع فرنسا بعد هجوم الطعن القاتل الذي وقع في مدينة نيس جنوب فرنسا اليوم الخميس.



وقال شتاينماير إنه يدين قتل ما لا يقل عن 3 أشخاص في كنيسة ووصف الواقعة أنها "عمل عنف بشع"، وأكد "يجب أن نتصدى بكل حزم للعنف وللدوافع الإسلاموية التي يبدو أنها تقف وراءه".



وأضاف وزير الخارجية الألماني الأسبق أنه لا ينبغي السماح لمنطق الكراهية والانقسام أن يفرض نفسه، مشيرا إلى أن هذا المنطق يدفع هؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم ويحرضهم، وتابع أن هذا ما أكد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد مقتل المعلم صامويل باتي قبل أسبوعين.



واستطرد الرئيس الألماني قائلا إن "المجتمع المنفتح والمتعدد لا يكون قويا إلا عندما يؤسس تعايشه على أساس الاحترام والتقدير والمشاركة وليس على أساس الحط من الكرامة والتشهير والتهميش".



وطالب شتاينماير ببذل هذا المجهود "فهي تجعلنا أقوى من كل المتطرفين والإسلاميين. وألمانيا تقف في هذه الحرب وهذا المجهود بقوة إلى جانب فرنسا".