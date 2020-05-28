مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 في أعمال شغب بسجن في غرب أفغانستان

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن ثمانية سجناء قتلوا في أعمال شغب بسجن في غرب أفغانستان.

وأصيب 12 آخرون، بينهم أربعة من مسؤولي الأمن، في الاشتباكات التي وقعت في إقليم هيرات.

وقد وقعت أعمال الشغب مساء أمس الأربعاء عقب أن تم تفتيش زنازين بحثا عن مواد "خطرة"، بحسب ما قاله المتحدث باسم حاكم الإقليم جالاني فارهاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

وأضاف: "السجناء قاوموا وأضرموا النيران في إحدى الغرف"، موضحا أن الاشتباكات استمرت حتى منتصف الليل.

وقال المسؤول إن السجناء الذين قتلوا لم يتم قتلهم على يد قوات الأمن.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الهيئة الصحية المحلية إن أحد السجناء قتل بالرصاص، في حين جرى تسميم السبعة الأخرين.

ويشار إلى أنه في أفغانستان، تتكرر أعمال العنف في السجون، التي يتم احتجاز أخطر المجرمين فيها، بما في ذلك تجار المخدرات والمتورطين في هجمات إرهابية.