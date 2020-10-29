أستراليا توفر تعلم اللغة الإنجليزية للمهاجرين مجانا قبل تطبيق شرط مثير للجدل

عرضت أستراليا، اليوم الخميس، تشريعا يتيح للمهاجرين الحصول على مزيد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية مجانا، وذلك قبل تنفيذ خطط حكومية تتعلق بتطبيق شرط مثير للجدل يتعلق بإجادة اللغة بالنسبة للمهاجرين.

ويلغي التشريع الحدود المفروضة على برنامج اللغة الإنجليزية للمهاجرين البالغين، الذي يوفر تعليم اللغة مجانا لمدة تصل إلى 510 ساعات فقط.

وقال ألان تودج، القائم بأعمال وزير الهجرة، في بيان، إنه سوف يستطيع المهاجرون الآن" الاستمرار في البرنامج حتى يصلوا إلى مستوى مهني من اللغة الإنجليزية".

وأضاف: "سيتم أيضا إلغاء القيود الزمنية المفروضة على التسجيل لتعلم اللغة الإنجليزية والبدء فيه واستكماله بالنسبة للذين وصلوا أستراليا في الأول من أكتوبر الجاري أو قبله".

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنه سوف يتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة شريك أو كفيل مقيم دائم تعلم اللغة الإنجليزية لمستوى "عملي" والنجاح في امتحان لغة قبل أن يحصلوا على تأشيرة للبقاء في البلاد بصورة دائمة.

وانتقد قادة المعارضة القاعدة المقترحة بشدة، وقالوا إنها عنصرية.

ولم يشر تودج في بيان اليوم إلى الطلب المتعلق باختبار اللغة، ولكن قال إنه ابتداء من أواخر عام 2021، سوف يتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة "بذل جهد لتعلم اللغة الإنجليزية".

وأضاف أن الحكومة ترى أن "اللغة الإنجليزية أساسية من أجل نجاح أي شخص في أستراليا".