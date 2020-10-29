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رئيس بيلاروس يعين وزيرا جديدا للداخلية

موسكو - د ب ا:
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 3:40 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 3:40 م

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو قام بترقية رئيس قوة الشرطة في مينسك إيفان كوبراكوف، ليشغل منصب وزير الداخلية.

ويشار إلى أن مينسك تشهد مظاهرات كل عطلة نهاية أسبوع منذ إجراء انتخابات مثيرة للجدل منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، تقول السلطات إن لوكاشينكو فاز فيها باكتساح، في حين يقول المتظاهرون إنه تم تزوير النتائج.

ونقلت وكالة أنباء بيلاروس عن لوكاشنكو القول لوزير الداخلية الجديد "الوضع في مينسك يعد الأصعب حاليا. أنت تعلم ذلك، وسوف يتعين عليك التعامل معه".

ويتردد أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في المظاهرات الأحد الماضي في مينسك.

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