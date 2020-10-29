رئيس مجلس السيادة يبحث مع مسئول في الصليب الأحمر عمل اللجنة بالسودان

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيل كابونييه، الأوضاع الإنسانية في السودان والمساهمات التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.



وقال نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن الصليب الأحمر يقوم بجهود كبيرة في مجال العمل الإنساني في كافة أنحاء البلاد، لاسيما المساعدات الطبية التي قدمها لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بجانب المساعدات الخاصة للمزارعين والمجتمعات المحلية في المناطق النائية.



وأوضح أن اللقاء تناول أيضا عمل اللجنة وفق قانون العمل الدولي الإنساني المنصوص عليه في إتفاقية جنيف، مشيدا بالتعاون المثمر بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر السوداني في مجال العمل الإنساني.



وأعرب عن شكره وتقديره للتسهيلات والدعم الذي ظل يقدمه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، لأنشطة اللجنة من أجل إنجاز عملها بالسودان، مؤكدا التزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعمل كل ما من شأنه مساعدة ودعم الشعب السوداني خلال هذه المرحلة.