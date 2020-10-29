إيطاليا تسجل 27 ألف إصابة جديدة بكورونا و217 وفاة

سجلت إيطاليا 26 ألفًا و831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و217 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقًا لنشرة يومية.

وعدد الإصابات اليومية هو الأعلى منذ بداية الجائحة، بينما يتجاوز عدد الوفيات منذ الثلاثاء الماضي، عتبة 200 حالة في اليوم، وهو مستوى شوهد سابقًا في منتصف مايو الماضي.

وهناك اتجاه آخر مثير للقلق، هو ارتفاع عدد مرضى العناية المركزة، حيث بلغ 1651 مريضًا اليوم الخميس، بنسبة زيادة بلغت 7.5 بالمئة عن يوم الأربعاء، وبنسبة 66 بالمئة على مدار أسبوع.

وتقول وكالة الحماية المدنية ووزارة الصحة، إن العدد الإجمالي للوفيات الآن يبلغ 38 ألفًا و122 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات 616 ألفًا و595 حالة.