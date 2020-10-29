برلماني روسي: تصريحات واشنطن حول استعدادها لنشر صواريخ باليستية تحرض على زعزعة الاستقرار

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي "الدوما" ليونيد سلوتسكي، اليوم الخميس، أن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين حول استعداد واشنطن لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ليست بناءة على الإطلاق بل وتحرض على زعزعة الاستقرار.

وقال سلوتسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن "تصريحات البيت الأبيض حول الاستعداد لنشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا بعيدة كل البعد عن كونها بناءة"، مُشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد سابقًا التزام موسكو بتعليق نشر الصواريخ الروسية إلى أن تظهر الصواريخ الأمريكية على حدود أوروبا.

وأضاف البرلماني الروسي أن مستشار ترامب قد اتخذ موقفًا أكثر عدوانية، موضحًا أن "واشنطن تحرض على زعزعة الاستقرار وتشكل خطرًا على الأمن العالمي".

وحذر عضو مجلس النواب الروسي من أن "هذه الخطوات غير المسؤولة والمسيسة، محفوفة بأزمة صواريخ جديدة، في حال اختارت الولايات المتحدة نشر صواريخها في أراضي حلفائها الأوروبيين".