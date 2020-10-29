اختتام مبادرة اختيارك لمكافحة الإدمان ببورسعيد

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية للمتطوعين من الطلاب والتي كانت من خلال مبادرة "اختيارك" والتي نظمها مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد الخدمة الاجتماعية بمحافظة بورسعيد؛ وذلك بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بقيادة الدكتور منال عيد مدير المركز والمشرف العام على رعاية الشباب بالمعهد، وسها سليمان مدير عام رعاية الشباب بالمعهد ومركز إعلام بورسعيد بقيادة عصام صالح، وصندوق مكافحة الادمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور دكتور عمرو غنيم وفريق عمل الصندوق والتي استمرت لمدة ثلاث أيام.

وذلك لتوعية الشباب والطلاب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات، وكذلك توعيتهم بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي في الجامعات والأماكن المختلفة لتجمعات الشباب بالميادين العامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وتوفير ماسكات وأدوات تعقيم لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ المبادرة.