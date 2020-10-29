إسكان مطروح: إنشاء مبنى خدمي وتجاري وتسليم وحدات ب10 عمارات للأهالي بحي الزهور

قال المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الاسكان، إنه جاري إنشاء مبنى خدمي وتجاري بمنطقة حي الزهور تنفذه مديرية الإسكان بالمحافظة لخدمة الأهالي بالمنطقة.

وأوضح أنه بدأ تسليم الوحدات السكنية لساكنى ال 10 عمارات بحي الزهور، وذلك عن طريق اللجنة المشكلة من صندوق الإسكان بالمحافظة ونائب رئيس المدينة والإيرادات والشئون القانونية بمجلس المدينة.

وأردف وكيل وزارة إسكان مطروح، أن المبنى من ٤ أدوار يضم مكاتب وحدات إدارية وخدمية ومحلات تجارية ووحدات استوديو لخدمة أهالي المنطقة السكنية، لافتا إلى أنه سيتم غدا البدء فى وضع الأرضية الخرسانية بعد الانتهاء من أعمال الحفر، بالإضافة الى مخطط لانتظار السيارات، مع عمل لافتة إعلانية يحمل تفاصيل ومواصفات المبنى ومشتملاته لتعريف الجمهور به.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، وجه لإدارة المرور بمنع وقوف سيارات بيع الطوب على الطريق بجانب العمارات السكنية ونقلهم إلى الموقع المحدد لهم بالكيلو 8.

كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان ومجلس مدينة مرسى مطروح والاستثمار والشئون القانونية لعرض موقف أحد المشروعات الاستثمارية بجانب العمارات السكنية الجديدة بالكيلو 4 وتحديد المساحة والأبعاد.