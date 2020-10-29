 تطوير التعليم: 6 جامعات تكنولوجية تبدأ العمل في العام الدراسي 2021 - بوابة الشروق
الخميس 29 أكتوبر 2020 4:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

تطوير التعليم: 6 جامعات تكنولوجية تبدأ العمل في العام الدراسي 2021

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 2:37 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 2:37 ص

قال أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم، إن فكرة إنشاء جامعات تكنولوجية جاءت لتكون مسارًا مفتوحًا لطلاب التعليم الفني.

وأضاف في مداخلة عبر skype لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المخطط الذي وضع منذ عامين في هذا الشأن، كان يستهدف إنشاء ثمان جامعات تكنولوجية، نُفذ ثلاثة منها العام الماضي، وهم: «القاهرة الجديدة، الدلتا التكنولوجية، وبني سويف التكنولوجية».

وذكر أن هناك ست جامعات تكنولوجية أخرى، ستبدأ العمل في العام الدراسي 2021، موزعة كالآتي: «الإسكندرية، الأقصر، أكتوبر، أسيوط، بورسعيد، الدقهلية».

وأوضح أن هذه الجامعات تستقبل طلاب الثانوية العامة والتعليم الفني، بناءً على معدلاتهم، بعد اجتياز اختبار القدرات، مشيرًا إلى أنها تمكن الطلاب من الحصول على درجة البكالريوس في مجالات معينة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك