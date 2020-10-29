محافظ المنيا يوافق على نزول مجموع القبول في مدرسة بأبو قرقاص

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على النزول بمجموع القبول في مدرسة بني خيار الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية لمركز أبو قرقاص للعام الدراسي 2020-2021؛ وذلك لعدم استكمال الأعداد المستهدف قبولها من الطلاب وحرصا على المصلحة العامة الطلاب.
قال الدكتور صفوت الجارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن ذلك يأتي استجابة لطلبات الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بتخفيض الحد الأدنى للقبول واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية، مشيرا إلى أن الإدارة التعليمية بمركز أبو قرقاص طالبت بتخفيض المجموع إلى 240 درجة بمدرسة بني خيار الثانوية المشتركة بعد أن كان المجموع 245 درجة، وهو الحد الأدنى للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام.