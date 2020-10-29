محافظ المنيا يوافق على نزول مجموع القبول في مدرسة بأبو قرقاص

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على النزول بمجموع القبول في مدرسة بني خيار الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية لمركز أبو قرقاص للعام الدراسي 2020-2021؛ وذلك لعدم استكمال الأعداد المستهدف قبولها من الطلاب وحرصا على المصلحة العامة الطلاب.

قال الدكتور صفوت الجارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن ذلك يأتي استجابة لطلبات الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بتخفيض الحد الأدنى للقبول واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية، مشيرا إلى أن الإدارة التعليمية بمركز أبو قرقاص طالبت بتخفيض المجموع إلى 240 درجة بمدرسة بني خيار الثانوية المشتركة بعد أن كان المجموع 245 درجة، وهو الحد الأدنى للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام.