 جونز هوبكنز: تسجيل 78 ألفا و981 إصابة بكورونا في الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: تسجيل 78 ألفا و981 إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 9:21 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 9:21 ص

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8 ملايين و856 ألفا و413 حالة، وذلك عقب تسجيل 78 ألفا و981 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 227 ألفا و685 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 994 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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