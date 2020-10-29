 محافظ مطروح: استقبال أطفال التوحد بمركز أنت مش لوحدك منتصف ديسمبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ مطروح: استقبال أطفال التوحد بمركز أنت مش لوحدك منتصف ديسمبر

أحمد سباق:
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 6:55 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 6:55 م

قال خالد شعيب محافظ مطروح، إنه من المقرر الانتهاء من مبنى مركز رعاية أطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح، تحت اسم "أنت مش لوحدك"، في منتصف ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال، تفقد محافظ مطروح المبنى بمرافقة شباب البرنامج الرئاسي، اليوم الخميس، حيث تجول في أقسام المبنى المختلفة من قاعات تأهيل حسية وتدريب للأطفال المستهدفين.

وأكد المحافظ أنه من المقرر تجهيز المركز بالأجهزة والمعدات الفنية، وأماكن انتظار للأطفال واستراحات أولياء الأمور، ومناطق خضراء ولاند سكيب ومظلات وغيرها، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وفرش المبنى وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية لذلك النوع من دور الرعاية وتجهيزه للافتتاح قريبا.

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