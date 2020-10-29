حصاد اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي

شهد اليوم السادس للمهرجان عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من أبرزها فيلم "سقوط" التجربة الإخراجية الأولى للممثل الأمريكي الشهير فيجو مورتنسن والذي يستكشف من خلاله التناقضات الخاصة بالعائلة الحديثة. عقب الفيلم قام المخرج بعقد مناقشة مع الجمهور عبر تطبيق زووم. إضافة إلى ذلك فقد عُرض فيلم "برلين ألكسندربلاتز" بحضور مخرجه برهان قرباني، ومن قسم العروض الخاصة عرض الفيلم الوثائقي "هوبر/ويلز" الذي يروى محادثة في عام 1970 بين اثنين من أساطير السينما، أورسون ويلز ودينيس هوبر.

كما عُرض فيلم "بانكسي أكثر المطلوبين" الذي يتناول أيقونة بانكسي الغامضة ورحلته الفنية ويحاول الكشف عن ماهيته الحقيقية. إضافة إلى ذلك، فقد أقيمت فعاليات السجادة الحمراء لفيلم "استمع" بحضور فريق العمل، كان الفيلم قد فاز بجائزة أسد المستقبل في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

على مستوى الفعاليات فبدأت بمحاضرة "خلق العوالم عبر المؤثرات البصرية" والتي ألقاها مينا إبراهيم مشرف الرسوم المتحركة المتميز. تحدث إبراهيم عن كيفية بناء العالم الخيالي لمسلسل شبكة إتش بي أو "المواد المظلمة"، وبث الحياة في المخلوقات، فضلا عن دور الإنتاج الافتراضي في تحقيق مؤثرات بصرية رائدة. أدار المحاضرة مشرف المؤثرات البصرية المتميز ياسر النجار.

عقدت حلقة نقاشية بعنوان "إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية" إذ قام عدد من الخبراء بشرح كيفية بدء عمل تجاري في قطاع الإعلام والترفيه. شارك في الحلقة كل من طارق الجنايني المنتج السينمائي البارز، وباسم الهادي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كيجامي، وكريم أبو جمرة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بيس كيك"، كما أدارت الحلقة مريم فرج، رئيس إدارة الاستدامة المؤسسية والتأثير الاجتماعي في مجموعة إم بي سي.