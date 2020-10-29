ينطلق عرض مسلسل "خيط حرير" بعد غد الإثنين، عبر فضائية "ON E"، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً، للفنانة مي عز الدين، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.



وكانت الشركة المنتجة قد كشفت عن البرومو والبوستر الرسمي للمسلسل منذ أيام قليلة، ويتضمن الكثير من التشويق والإثارة.



وتدور أحداثه في إطار إجتماعي مكون من 35 حلقة، حول إحدى الزوجات التي يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث.



"خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، مي سليم، ولاء الشريف، محمد علي رزق، نيكولا معوض، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي.



ويعد مسلسل "خيط حرير"، هو العمل الرابع الذى يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.



يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" هو آخر الأعمال التلفزيونية التي قدمتها مي خلال موسم رمضان 2019، وشاركها البطولة بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، إيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، ومن تأليف مصطفى عمر، وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد.