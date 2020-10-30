الادعاء الفرنسي: واحدة من ضحايا هجوم نيس تم ذبحها عمليا

قال رئيس الإدعاء العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا، جان فرانسوا ريكارد، إن إحدى ضحايا هجوم الطعن بسكين اليوم الخميس في كاتدرائية نوتردام في نيس، هي سيدة تبلغ 60 عامًا، تعرضت لـ"قطع في الحنجرة يعادل قطع الرقبة".

وقال ريكارد، في بيان مقتضب للصحافة، إن الضحية الثانية يبلغ 55 عامًا، وهو حافظ غرفة المقدسات بالكنيسة، أصيب بجرح عميق في الحنجرة.

وأضاف أن الضحية الثالثة، وهي سيدة تبلغ 40 عامًا، توفيت متأثرة بإصابات متعددة بسكين في مطعم مجاور، وذلك بعد وقت قصير من فرارها من الكنيسة عبر باب جانبي.

وأوضح أنه تم العثور في مكان الهجوم على نسخة من القرآن وهاتفين وسكين بشفرة طولها 17 سنتيميترًا، استخدمت في الهجوم، وسكينين آخرين غير مستخدمين.