النمسا تسجل 4453 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 4 آلاف و453 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة، وهو أعلى مستوى قياسي للإصابات فيها.



وذكرت وزارة الصحة النمساوية -في بيان اليوم الخميس- أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 93 ألفا و949 حالة، وقد تعافى منها 63 ألفا و366 حالة.. بينما توفي 1056 حالة.



وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 1692حالة، منها 248 في وحدات العناية المركزة، وأن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا السفلى، وبلغت 1074 حالة، يليها العاصمة فيينا بـ821 حالة، ثم النمسا العليا بـ796 حالة بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 119 حالة.