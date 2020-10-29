مهرجان شرم الشيخ المسرحي يعلن الفائزين بجائزة العمل الأول لدورته الخامسة

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة برئاسة المخرج مازن الغرباوي عن جائزة العمل الأول للشباب 2020 ( جائزة المخرج عصام السيد ) النسخة الثانية، والتي تتشكل لجنة تحكيمها من الدكتورة رانيا فتح الله، والكاتبة رشا عبد المنعم، والدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي.

وفاز بالمركز الأول من القاهرة محمد هاشم عن عرض "أصحاب السعادة "، وأشرف محمد علي من الإسكندرية بالمركز الثاني عن عرض "ماراصاد "، أما المركز الثالث فكان من نصيب مايكل مجدي من محافظة الجيزة عن عرض "الدخان".

وكان تقدم للتسابق 25 عرضًا مسرحيًا لـ25 مخرجًا شابًا من كل محافظات مصر، ودخل قبل إعلان تلك النتيجة عروض متميزة للقائمة القصيرة منها عرض "روري صاحب القضية سالفة الذكر" لمصطفي أحمد، و"حكايات شعبية" لعبده بكري، و" المشكلة " لمحمد شبابيك، و" الشاطئ " لضياء الدين زكريا، و"كلهم أبنائي" لنور محمد، و" صدي الصمت " لعبد الباري سعد.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الدولية للمسرح "ITI UNESCO"، برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم.

ويقام المهرجان خلال الفترة من 16 إلي 20 نوفمبر 2020 فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي كانت قد ارجئت بسبب جائحة كورونا.