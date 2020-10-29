الجزائر ترصد 8 وفيات و306 إصابات جديدة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الخميس، 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 14 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 37 ألفا و332 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.



وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الايجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 8 وفيات جديدة بانخفاض حالتين عن يوم أمس، ليبلغ بذلك مجموع الوفيات 1949.



كما لفت إلى تسجيل 184 حالة شفاء جديدة، ليصبح عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 39 ألفا و819.



كان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، قرر في وقت سابق اليوم الخميس، توسيع حظر التجوال إلى 9 ولايات أخرى لمدة 15 يوما، ضمن المسعى الذي اعتمدته السلطات الحكومية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأوضح بيان لرئاسة الوزراء أن عدد الولايات المعنية بتدابير حظر التجوال الذي يسري من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا انتقل من 11 إلى 20، وذلك لمدة 15 يوما ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر الجاري.



ولم تستبعد الحكومة اللجوء إلى تدابير لحظر التجوال الكلي أو الجزئي أو إلى فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، بعدما لاحظت تراخ من شأنه أن لا يساهم في التحكم في الوضع الصحي الذي لا يزال مرهونا بانضباط كل فرد لتجنب تدهوره.